Автор обнаружила на Amazon книги, написанные ИИ от ее имени

Эта проблема отражает более широкую проблему мошенников, использующих алгоритм Amazon для мошеннических продаж. Книги, созданные искусственным интеллектом, заполонили платформы, что негативно сказывается на репутации авторов.

Процесс удаления таких книг сложен: на Goodreads авторы должны взаимодействовать с добровольными «библиотекарями», чтобы подать запрос на удаление. Подход Amazon включает в себя запрос регистрационных номеров товарных знаков, что представляет собой проблему для авторов, не имеющих таких знаков.

Опыт Фридман подчеркивает необходимость совершенствования мер защиты авторов и покупателей от мошенничества и неверного присвоения авторства.