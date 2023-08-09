Наука и технологии
15:00, 09 августа 2023
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Автор обнаружила на Amazon книги, написанные ИИ от ее имени

Их уже удалили

Джейн Фридман недавно обнаружила на сайтах Amazon и Goodreads всплеск поддельных книг с ее именем, сгенерированных искусственным интеллектом. Хотя Amazon и Goodreads поначалу сопротивлялись, в конце концов они удалили поддельные книги после того, как ее жалобы получили широкую огласку.

Автор обнаружила на Amazon книги, написанные ИИ от ее имени

© Ferra.ru

Эта проблема отражает более широкую проблему мошенников, использующих алгоритм Amazon для мошеннических продаж. Книги, созданные искусственным интеллектом, заполонили платформы, что негативно сказывается на репутации авторов.

Процесс удаления таких книг сложен: на Goodreads авторы должны взаимодействовать с добровольными «библиотекарями», чтобы подать запрос на удаление. Подход Amazon включает в себя запрос регистрационных номеров товарных знаков, что представляет собой проблему для авторов, не имеющих таких знаков.

Опыт Фридман подчеркивает необходимость совершенствования мер защиты авторов и покупателей от мошенничества и неверного присвоения авторства.

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