Автор самого первого видео на YouTube раскритиковал сервис

Джавед раскритиковал недавнее решение сервиса перестать показывать публично количество дизлайков к видео. Он написал под своим роликом: «Когда каждый ютубер соглашается, что удаление дизлайков — глупая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуйте ещё раз, YouTube 🤦‍♂️». Новую подпись заметили в субботу утром.

Напомним, Карим был не официальным сотрудником YouTube на момент запуска, а, скорее, консультантом. Это не первый раз, когда он критикует изменения в сервисе. Он, например, высказывал в 2013 году недовольство тем, что стало необходимым иметь учётную запись Google+ для комментирования видео.

Сейчас у ролика «Me at the zoo» 201,6 млн просмотров.