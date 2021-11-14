Автор самого первого видео на YouTube раскритиковал сервис

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Автор самого первого видео на YouTube раскритиковал сервисЕму не нравится идея убрать дизлайки
Самое первое видео на YouTube было загружено соучредителем сервиса Джаведом Каримом (Jawed Karim) 23 апреля 2005 года. Называется оно «Я в зоопарке» (« Me at the zoo»). Джавед использует его, чтобы высказывать своё мнение о нововведениях в YouTube.
Джавед раскритиковал недавнее решение сервиса перестать показывать публично количество дизлайков к видео. Он написал под своим роликом: «Когда каждый ютубер соглашается, что удаление дизлайков — глупая идея, вероятно, так оно и есть. Попробуйте ещё раз, YouTube 🤦♂️». Новую подпись заметили в субботу утром.
Напомним, Карим был не официальным сотрудником YouTube на момент запуска, а, скорее, консультантом. Это не первый раз, когда он критикует изменения в сервисе. Он, например, высказывал в 2013 году недовольство тем, что стало необходимым иметь учётную запись Google+ для комментирования видео.
Сейчас у ролика «Me at the zoo» 201,6 млн просмотров.
Источник: 9to5google