Автор самого первого видео на YouTube раскритиковал сервис

Ему не нравится идея убрать дизлайки

Самое первое видео на YouTube было загружено соучредителем сервиса Джаведом Каримом (Jawed Karim) 23 апреля 2005 года. Называется оно «Я в зоопарке» (« Me at the zoo»). Джавед использует его, чтобы высказывать своё мнение о нововведениях в YouTube.