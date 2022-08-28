Автор термина "метавселенная" рассказал о переоцененной технологии

Также он рассказал о том, что поиск нового метода опреснения воды должно быть одной из самых приоритетных задач. “Если посмотреть на то, как сильно вода или ее отсутствие повлияли на то, где живут люди и как они добывают пищу, то мысль о том, что мы сможем разработать новые способы получения пресной воды, может стать революционной”, – считает Стивенсон.