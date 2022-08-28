Наука и технологии
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Автор термина "метавселенная" рассказал о переоцененной технологии

И на что стоит обратить внимание инженерам
Каждую пятницу Politico берет интервью на тему "Будущее в пяти вопросах". На этой неделе они взяли интервью у Нила Стивенсона, писателя-фантаста, придумавшего термин "метавселенная". Он считает, что ракеты - это слишком переоцененная технология. И не только.
Автор термина "метавселенная" рассказал о переоцененной технологии

На вопрос издания “какая технология, на ваш взгляд, слишком преувеличена?” он ответил следующее:

Я бы выбрал старую добрую: ракеты. Это просто историческая случайность, что химические ракеты стали нашим единственным способом доставки вещей в космос, и если бы мы начали в другое время, то в итоге сделали бы что-то, что работает лучше.

Нил Стивенсон
Писатель-фантаст

Одной из альтернатив может быть передача энергии с земли на транспортные средства с помощью лазеров или микроволн, считает писатель.

Существует ядерная силовая установка, которая, как мне кажется, никогда не будет реализована в больших масштабах, потому что это политически невозможно, но даже что-то такое простое, как строительство очень высокого здания или высокой башни и использование ее в качестве стартовой платформы или способа ускорения вверх, может действительно изменить экономику космических полетов

Нил Стивенсон
Писатель-фантаст

Также он рассказал о том, что поиск нового метода опреснения воды должно быть одной из самых приоритетных задач. “Если посмотреть на то, как сильно вода или ее отсутствие повлияли на то, где живут люди и как они добывают пищу, то мысль о том, что мы сможем разработать новые способы получения пресной воды, может стать революционной”, – считает Стивенсон.

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