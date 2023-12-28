Автор того самого пистолета Glock умер

Автор того самого пистолета Glock умерАвстрийский оружейник Гастон Глок умер в возрасте 95 лет
Гастон Глок, австрийский оружейник, основавший компанию Glock, скончался 27 декабря 2023 года в возрасте 95 лет. Он начал свою карьеру как слесарь и инженер, а в 1963 году основал собственную компанию Glock Ges.m.b.H. для производства ножей и других изделий из металла.
В начале 1980-х годов Глок начал разработку нового типа пистолета, который был бы легче и прочнее традиционных пистолетов. Пистолет Glock 17, представленный в 1982 году, быстро стал популярным среди сотрудников правоохранительных органов и военных по всему миру.
Пистолеты Glock известны благодаря использованию полимерных рамок, которые делают их более легкими и удобными для ношения, чем традиционные пистолеты с металлической рамкой. Сейчас его компания является одним из крупнейших и наиболее успешных производителей огнестрельного оружия в мире.
Несмотря на споры, наследие Глока неоспоримо. Он был пионером в разработке пистолетов с полимерной рамкой, а его компания помогла Австрии стать ведущим производителем огнестрельного оружия.