Автор того самого пистолета Glock умер

В начале 1980-х годов Глок начал разработку нового типа пистолета, который был бы легче и прочнее традиционных пистолетов. Пистолет Glock 17, представленный в 1982 году, быстро стал популярным среди сотрудников правоохранительных органов и военных по всему миру.

Пистолеты Glock известны благодаря использованию полимерных рамок, которые делают их более легкими и удобными для ношения, чем традиционные пистолеты с металлической рамкой. Сейчас его компания является одним из крупнейших и наиболее успешных производителей огнестрельного оружия в мире.

Несмотря на споры, наследие Глока неоспоримо. Он был пионером в разработке пистолетов с полимерной рамкой, а его компания помогла Австрии стать ведущим производителем огнестрельного оружия.