Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
14:19, 28 декабря 2023
1 мин.

Автор того самого пистолета Glock умер

Австрийский оружейник Гастон Глок умер в возрасте 95 лет

Гастон Глок, австрийский оружейник, основавший компанию Glock, скончался 27 декабря 2023 года в возрасте 95 лет. Он начал свою карьеру как слесарь и инженер, а в 1963 году основал собственную компанию Glock Ges.m.b.H. для производства ножей и других изделий из металла.

В начале 1980-х годов Глок начал разработку нового типа пистолета, который был бы легче и прочнее традиционных пистолетов. Пистолет Glock 17, представленный в 1982 году, быстро стал популярным среди сотрудников правоохранительных органов и военных по всему миру.

Пистолеты Glock известны благодаря использованию полимерных рамок, которые делают их более легкими и удобными для ношения, чем традиционные пистолеты с металлической рамкой. Сейчас его компания является одним из крупнейших и наиболее успешных производителей огнестрельного оружия в мире.

Несмотря на споры, наследие Глока неоспоримо. Он был пионером в разработке пистолетов с полимерной рамкой, а его компания помогла Австрии стать ведущим производителем огнестрельного оружия.

Источник:Glock
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
,
#пистолет
,
#Глок
,
#Glock
Новости партнеров
Новости партнеров