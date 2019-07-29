Автора оппозиционного сайта в Китае приговорили к 12 годам тюрьмы

Также китаец должен будет выплатить штраф в 200 тысяч юаней и лишится политических прав на четыре года.

Сообщается, что у кибердиссидента этот тюремный срок станет уже третьим. Все предыдущие были тоже связаны с оппозиционной деятельностью. В 2000 году его впервые приговорили к заключению за использование интернета в политических целях. А в 2009 мужчину посадили на три года за публикацию материалов о плохом качестве строительства школ, которые пострадали во время землетрясения в Сычауне.

На этот раз кибердиссидента арестовали после публикации материала о женщине, которая подожгла себя на площади Тяньаньмэнь, связанной с протестами 1989 года.