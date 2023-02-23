Авторские права на созданные искусственным интеллектом изображения уже не ваши

Бюро по авторским правам США решило, что Каштанова "является автором текста произведения, а также выбора, координации и расположения письменных и визуальных элементов произведения". Однако сами изображения "не являются продуктом человеческого авторства", и первоначально выданная на них регистрация была аннулирована.

В обоснование своего решения Бюро по авторскому праву приводит предыдущие случаи, когда люди не могли защитить авторским правом слова или песни, в которых в качестве автора указывались "нечеловеческие духовные существа" или Святой Дух, а также известный случай, когда селфи было сделано обезьяной.

Ведомство по авторским правам утверждает, что узнало о том, что изображения были сделаны Midjourney, только после того, как была выдана регистрация, на основании сообщений Каштановой в социальных сетях, и в результате получило дополнительную информацию. Оригинальный сертификат был выдан на основании "неточной и неполной информации", и поэтому он будет аннулирован.