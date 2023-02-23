Авторские права на созданные искусственным интеллектом изображения уже не ваши

Авторские права на созданные искусственным интеллектом изображения уже не вашиСудя по решению Бюро по авторским правам США
Бюро по авторским правам США пересмотрело защиту авторских прав, которую оно предоставило прошлой осенью Кристине Каштановой за ее комикс "Zarya of the Dawn", иллюстрации к которому были нарисованы нейросетью Midjourney, пишет Reuters.
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Бюро по авторским правам США решило, что Каштанова "является автором текста произведения, а также выбора, координации и расположения письменных и визуальных элементов произведения". Однако сами изображения "не являются продуктом человеческого авторства", и первоначально выданная на них регистрация была аннулирована.
В обоснование своего решения Бюро по авторскому праву приводит предыдущие случаи, когда люди не могли защитить авторским правом слова или песни, в которых в качестве автора указывались "нечеловеческие духовные существа" или Святой Дух, а также известный случай, когда селфи было сделано обезьяной.
Ведомство по авторским правам утверждает, что узнало о том, что изображения были сделаны Midjourney, только после того, как была выдана регистрация, на основании сообщений Каштановой в социальных сетях, и в результате получило дополнительную информацию. Оригинальный сертификат был выдан на основании "неточной и неполной информации", и поэтому он будет аннулирован.