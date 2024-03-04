В интервью Альтман разъясняет свою позицию, заявляя, что рассматривает ИИ как инструмент, «как персональный компьютер», подчеркивая его потенциал дополнить возможности человека, а не заменить их. Он противопоставляет это популярному, часто негативному представлению об ИИ в научной фантастике, где он изображается как автономное существо.

Хотя Альтман утверждает, что флагманский продукт OpenAI, ChatGPT, явно подпадает под категорию «инструмент», использование им фразы «то, что мы создаем» говорит о более широком применении этого видения ко всему портфелю технологий.

Однако грань между инструментом и созданием в контексте ИИ может быть размытой. С одной стороны, современный ИИ опирается на данные и алгоритмы, выдавая статистические результаты. Это соответствует определению инструмента.

С другой стороны, некоторые отстаивают точку зрения «существа», ссылаясь на разговорные возможности их ИИ, а также появление отдельных «агентов» на основе ChatGPT со своими специализациями.