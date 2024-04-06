Авторы ChatGPT захотели сделать ИИ более настраиваемым

Основное внимание уделяется решению ключевой проблемы корпоративных клиентов: обеспечению точности генерируемого ИИ контента. Решение OpenAI заключается в настраиваемых больших языковых моделях (LLM) через API GPT-4.

Предприятия теперь могут использовать внешние источники данных для тонкой настройки своих моделей GPT-4. Это позволяет проводить целенаправленное обучение на основе отраслевой информации, что приводит к получению более точных и релевантных результатов. Компании также смогут сохранять промежуточные этапы обучения своей модели, что позволяет им развивать ее в других направлениях без полного переобучения.

А совершенно новый пользовательский интерфейс позволяет компаниям сравнивать производительность и качество различных итераций модели. Это облегчает выбор наиболее эффективной модели для конкретных нужд.

Лайткэп считает, что 2024 — это год, когда «компании начнут предлагать больше примеров использования базовых моделей». OpenAI стремится поддержать этот рост «реальными приложениями, обеспечивающими реальные бизнес-результаты».