Наука и технологии
Сегодня в 15:42

Авторы видео во «ВКонтакте» начнут получать доход от рекламы

Пока заявку могут подать определённые сообщества
Соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что разделит с авторами видео выручку от рекламы. Компания запускает первый этап монетизации, на котором на деньги могут претендовать сообщества из партнёрской программы.
Авторы видео во «ВКонтакте» начнут получать доход от рекламы

Нововведение «ВКонтакте» означает, что пользователи смогут получать процент дохода с рекламы, которая показывается в их видео. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету в новом разделе «Монетизация ВКонтакте».

Пока подать заявку могут сообщества, публикующие оригинальные ролики и участвующие в партнёрской программе. Эта программа позволяет администраторам получать доход от просмотров рекламы подписчиками. «ВКонтакте» отметила, что монетизированные ролики могут быть любого жанра и на любую тему. Главное, чтобы они не нарушали правил соцсети.

Система рекомендаций позволит зарабатывать на видео больше денег.