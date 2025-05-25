Awake выпустила электрическую доску для серфа, разгоняющуюся до 55 км/ч

Опубликовано 25 мая 2025, 19:461 мин.
Awake выпустила электрическую доску для серфа, разгоняющуюся до 55 км/чRÄVIK Ultimate
Датская компания Awake представила свою самую мощную электрическую доску — RÄVIK Ultimate. Эта модель предназначена для опытных райдеров и может разгоняться до 55 км/ч.
© Awake Boards
Корпус доски выполнен из прочного углеволокна, а специальная форма помогает легко входить в повороты и держать высокую скорость. Новый двигатель linearjet позволяет кататься даже при сильных волнах.
Для управления используется беспроводной пульт с экраном, на котором отображаются скорость, расстояние до берега и продолжительность сессии. Пульт водонепроницаемый и не тонет в воде.
Вес доски — всего 18 кг (без батареи). Батарея расположена ближе к хвосту, что улучшает баланс. Время катания на одном заряде — до 1 часа.
Цена — € 14 900.