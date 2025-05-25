Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2025, 19:46
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Awake выпустила электрическую доску для серфа, разгоняющуюся до 55 км/ч

RÄVIK Ultimate
Датская компания Awake представила свою самую мощную электрическую доску — RÄVIK Ultimate. Эта модель предназначена для опытных райдеров и может разгоняться до 55 км/ч.
Awake выпустила электрическую доску для серфа, разгоняющуюся до 55 км/ч

© Awake Boards

Корпус доски выполнен из прочного углеволокна, а специальная форма помогает легко входить в повороты и держать высокую скорость. Новый двигатель linearjet позволяет кататься даже при сильных волнах.

Для управления используется беспроводной пульт с экраном, на котором отображаются скорость, расстояние до берега и продолжительность сессии. Пульт водонепроницаемый и не тонет в воде.

Вес доски — всего 18 кг (без батареи). Батарея расположена ближе к хвосту, что улучшает баланс. Время катания на одном заряде — до 1 часа.

Цена — € 14 900.