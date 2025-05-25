Awake выпустила электрическую доску для серфа, разгоняющуюся до 55 км/ч

Корпус доски выполнен из прочного углеволокна, а специальная форма помогает легко входить в повороты и держать высокую скорость. Новый двигатель linearjet позволяет кататься даже при сильных волнах.

Для управления используется беспроводной пульт с экраном, на котором отображаются скорость, расстояние до берега и продолжительность сессии. Пульт водонепроницаемый и не тонет в воде.

Вес доски — всего 18 кг (без батареи). Батарея расположена ближе к хвосту, что улучшает баланс. Время катания на одном заряде — до 1 часа.

Цена — € 14 900.