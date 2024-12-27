AWS сократит расходы на купленную недавно AMD ZT Systems

Согласно конфиденциальному документу, полученному Business Insider, AWS делает этот шаг для «повышения эффективности и сокращения расходов». Согласно документу, в прошлом году AWS потратила на ZT Systems около 2 миллиардов долларов. В нем же говорится, что AWS переходит на заказное серверное и сетевое оборудование, что может повлиять на ее зависимость от ZT Systems.

Несмотря на планируемые сокращения, AWS остается значимым игроком на рынке облачных вычислений: в этом году ожидается более 75 миллиардов долларов капитальных затрат, а в 2025 году — еще больше. Компания подтвердила, что продолжит сотрудничество с ZT Systems, но не сообщила подробностей о будущих расходах.

ZT Systems, недавно приобретенная AMD за 4,9 миллиарда долларов, производит серверные стойки и оборудование для центров обработки данных. AMD заявила, что может продать производственные мощности ZT Systems после приобретения.