Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 20:56
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AWS сократит расходы на купленную недавно AMD ZT Systems

На фоне перехода к собственному проектированию оборудования
Amazon Web Services (AWS) планирует сократить расходы на ZT Systems, поставщика оборудования для центров обработки данных, поскольку она сосредоточится на разработке большего количества компонентов собственными силами.
AWS сократит расходы на купленную недавно AMD ZT Systems
© Ferra

Согласно конфиденциальному документу, полученному Business Insider, AWS делает этот шаг для «повышения эффективности и сокращения расходов». Согласно документу, в прошлом году AWS потратила на ZT Systems около 2 миллиардов долларов. В нем же говорится, что AWS переходит на заказное серверное и сетевое оборудование, что может повлиять на ее зависимость от ZT Systems.

Несмотря на планируемые сокращения, AWS остается значимым игроком на рынке облачных вычислений: в этом году ожидается более 75 миллиардов долларов капитальных затрат, а в 2025 году — еще больше. Компания подтвердила, что продолжит сотрудничество с ZT Systems, но не сообщила подробностей о будущих расходах.

ZT Systems, недавно приобретенная AMD за 4,9 миллиарда долларов, производит серверные стойки и оборудование для центров обработки данных. AMD заявила, что может продать производственные мощности ZT Systems после приобретения.

Источник:Businessinsider
Автор:Максим Многословный
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