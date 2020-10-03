Наука и технологии
Сегодня 15:09
Азербайджан показал удары по войскам Армении с высоты
По всему фронту продолжаются ожесточённые бои
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, снятое с высоты, на котором запечатлены удары по войскам Армении.
Ролик выложили на YouTube. На нём можно увидеть обстрел военной техники Армении:
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что ситуация на фронте остаётся напряжённой. Ночью войска Азербайджана пресекли боевую активность противника на различных направлениях фронта и нанесли ему удар. Бои продолжаются по всему фронту.
Напомним, 27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что армянские войска обстреляли объекты в районе Нагорного Карабаха. Сегодня утром пресс-секретарь минобороны Армении заявила, что на южном направлении силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили азербайджанский самолёт. Позже поступили сообщения уже о трёх сбитых самолётах. В Баку заявили, что информация не соответствует действительности.