Азербайджан показал удары по войскам Армении с высоты

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что ситуация на фронте остаётся напряжённой. Ночью войска Азербайджана пресекли боевую активность противника на различных направлениях фронта и нанесли ему удар. Бои продолжаются по всему фронту.

Напомним, 27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что армянские войска обстреляли объекты в районе Нагорного Карабаха. Сегодня утром пресс-секретарь минобороны Армении заявила, что на южном направлении силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили азербайджанский самолёт. Позже поступили сообщения уже о трёх сбитых самолётах. В Баку заявили, что информация не соответствует действительности.