Азербайджан показал уничтожение армянского С-300

Это не первое видео с уничтожением техники противника, которое публикует Минобороны Азербайджана. Уже не раз на YouTube-канал ведомства выкладывали ролики с ликвидацией бронетехники Армении с помощью беспилотников. В связи с этим многие стали задаваться вопросов, а действительно ли эффективны танки в современной войне. На это американский эксперт заметил, что «хоронить» танки, основываясь лишь на информации с Нагорного Карабаха, неверно.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября.