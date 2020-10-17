Наука и технологии
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Азербайджан показал уничтожение армянского С-300
Очередной ролик
Министерство обороны Азербайджана опубликовало очередное видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Армении.
Минобороны Азербайджана не уточняет, где именно находился С-300, и когда был уничтожен. Авторы Telegram-канала «Военный обозреватель» заметили, что во время атаки пусковая установка ЗРК находилась в боевом положении.
Это не первое видео с уничтожением техники противника, которое публикует Минобороны Азербайджана. Уже не раз на YouTube-канал ведомства выкладывали ролики с ликвидацией бронетехники Армении с помощью беспилотников. В связи с этим многие стали задаваться вопросов, а действительно ли эффективны танки в современной войне. На это американский эксперт заметил, что «хоронить» танки, основываясь лишь на информации с Нагорного Карабаха, неверно.
Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября.