Наука и технологии
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Азербайджан показал уничтожение армянской техники беспилотниками
Скорее всего, турецкими
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новые видео, на которых показано уничтожение армянской техники с помощью беспилотных аппаратов.
На двух роликах запечатлено уничтожение техники, которая нарушила соглашение о прекращении огня — оно вступило в силу в 12:00 по местному времени 10 октября. На первом видео видно, как беспилотник бьёт по артиллерийским позициям. Во втором ролике показан удар по многоцелевому плавающему бронетранспортёру МТ-ЛБ с зенитными установками ЗУ-23 и М-55 ВС Армении.
Как пишет «Военное обозрение», уничтожителем выступил беспилотник Bayraktar TB2, который Азербайджан закупил у Турции. Также не исключают использование дронов-камикадзе.
На третьем видео запечатлено поражение тяжёлой бронетехники. В Азербайджане заявляют, что было ликвидировано целое бронетанковое подразделение противника.