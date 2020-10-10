Азербайджан показал уничтожение армянской техники беспилотниками

На двух роликах запечатлено уничтожение техники, которая нарушила соглашение о прекращении огня — оно вступило в силу в 12:00 по местному времени 10 октября. На первом видео видно, как беспилотник бьёт по артиллерийским позициям. Во втором ролике показан удар по многоцелевому плавающему бронетранспортёру МТ-ЛБ с зенитными установками ЗУ-23 и М-55 ВС Армении.