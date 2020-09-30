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Азербайджан применил турецкую технику в военном конфликте с Арменией
А ещё израильскую
Американские СМИ сообщили, что Вооружённые силы (ВС) Азербайджана применили турецкую и израильскую технику в военном конфликте с Арменией.
В частности, использовались турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker, пишет «Лента.ру». В прошлом такое оружие не раз применялось против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».
Беспилотник Bayraktar TB2 приспособили для наведения и корректировки огня, а также для ударных миссий по объектам противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотный аппарат нёс высокоточный боеприпас MAM-L для уничтожения танков.
Барражирующий боеприпас типа SkyStriker использовали для уничтожения одной из боевых машин в Нагорном Карабахе. Также отмечается, что Азербайджан эффективно применял израильский дрон-камикадзе семейства Harpy.