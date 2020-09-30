Азербайджан применил турецкую технику в военном конфликте с Арменией

В частности, использовались турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker, пишет «Лента.ру». В прошлом такое оружие не раз применялось против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

Беспилотник Bayraktar TB2 приспособили для наведения и корректировки огня, а также для ударных миссий по объектам противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотный аппарат нёс высокоточный боеприпас MAM-L для уничтожения танков.

Барражирующий боеприпас типа SkyStriker использовали для уничтожения одной из боевых машин в Нагорном Карабахе. Также отмечается, что Азербайджан эффективно применял израильский дрон-камикадзе семейства Harpy.