Азербайджанские хакеры взломали 90 армянских сайтов из-за военного конфликта

СМИ пишут, что азербайджанские хакеры разместили на взломанных сайтах слова президента Ильхама Алиева: «Карабах — это Азербайджан» и другие фразы. Кроме того, на ресурсах опубликовали фотографии национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как добавляет радио «Спутник», среди взломанных сайтов были armenpress.am, news.am, armtimes.am, hetq.am, 1in.am, mediamax.am и т.д.

Напомним, сегодня, 27 сентября, объекты в Карабахе подверглись обстрелу с азербайджанской стороны. Сейчас в регионе идут бои.