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Азербайджанские хакеры взломали 90 армянских сайтов из-за военного конфликта
Разместили на них сообщение « Карабах — это Азербайджан»
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обостряется и в киберпространстве. Команда хакеров Karabakh Hacking Team сообщила о взломе до 90 армянских сайтов, среди них были и сайты ведущих СМИ страны.
СМИ пишут, что азербайджанские хакеры разместили на взломанных сайтах слова президента Ильхама Алиева: «Карабах — это Азербайджан» и другие фразы. Кроме того, на ресурсах опубликовали фотографии национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.
Как добавляет радио «Спутник», среди взломанных сайтов были armenpress.am, news.am, armtimes.am, hetq.am, 1in.am, mediamax.am и т.д.
Напомним, сегодня, 27 сентября, объекты в Карабахе подверглись обстрелу с азербайджанской стороны. Сейчас в регионе идут бои.