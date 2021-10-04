Азиаты оказались меньше подвержены депрессии, чем европейцы

О работе, опубликованной в научном журнале JAMA Psychiatry, пишет Naked Science. Отмечается, что большинство исследований депрессии сделано на основе европейской выборки.

Учёные же решили провести крупнейшее исследование не на европейцах. В поучаствовали 194 548 человек из Восточной Азии, в основном из Китая. Было установлено, что 15 771 из них страдают депрессией.

Исследователи сделали вывод, что азиаты с более высоким индексом массы тела менее подвержены депрессии, чем европейцы. Этот факт должен заставить общественность задуматься и не распространять данные европейских исследований о депрессии на весь мир.

Ранее учёные выяснили, что у люди, употребляющих каннабис, выше риск развития депрессии.