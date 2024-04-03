Азия была колыбелью выращивания куриц, но о древности ученые ошибались

Ранее установить происхождение курицы было непросто: многие ранние находки костей были ошибочно идентифицированы как принадлежащие диким птицам. Новый подход, получивший название ZooMS, анализирует белковые сигнатуры в яичной скорлупе, предлагая более быструю и дешевую альтернативу анализу ДНК.

На данный момент часть ученыех считают, что курица была одомашнена в Юго-Восточной Азии и Китае в период 6000 — 8000 лет до н. э. Однако международная группа исследователей изучила фрагменты яичной скорлупы из 12 археологических памятников за 1 500 лет. Обилие этих объектов указывает на то, что куры широко разводились в Центральной Азии с 400 года до н. э. по 1000 год н. э., вероятно, распространяясь по Шелковому пути. Интересно, что скорлупа яиц указывает на то, что эти куры неслись вне своего естественного сезона, в отличие от своих диких предков. По мнению исследователей, именно эта потеря сезонности кладки яиц сделала их столь ценными для древнего населения.

Исследование не только решает часть головоломки одомашнивания курицы, но и подчеркивает потенциал ZooMS для понимания взаимодействия человека и животных в прошлом.