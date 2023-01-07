Бабушка права: учёные доказали, что садоводство снижает риск развития рака

Рандомизированное контролируемое исследование показало, что те, кто начал заниматься садоводством, ели больше клетчатки и больше двигались, а это помогло им снизить риск развития рака и хронических заболеваний. Кроме того, снизился и уровень стресса и беспокойства.

В частности, люди, занимающиеся садоводством, съедали в среднем на 1,4 грамма клетчатки в день больше, чем участники из контрольной группы. Врачи рекомендуют потреблять от 25 до 38 граммов клетчатки в день.