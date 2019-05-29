Бабушкины советы о пользе клюквы оказались правдивыми

Учёные объяснили, что обычно при лечении антибиотиками бактерии довольно быстро становятся устойчивыми к лекарствам. Это большая проблема для медицины. Именно поэтому исследователи решили найти какой-то способ обуздать жажду выживания у бактерий.

Они попробовали обработать их экстрактом клюквы. Учёные использовали американскую клюкву Vaccinium macrocarpon L., которую довольно часто применяют в народной медицине. В экстракте из неё исследователи полоскали бактерии, вызывающие заболевания урогенитального тракта (Proteus mirabilis), пневмонию (Pseudomonas aeruginosa) и гастроэнтерит (Escherichia coli). После эксперимента для ингибирования роста бактериальных биоплёнок понадобилось на 98% меньше антибиотиков. Кроме того, у бактерий не развилась устойчивость к лекарствам.

Так, народная медицина оказалась частично права. Однако это не значит, что ей можно целиком доверять: лучше всегда обратиться к врачу.