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Бабушку хотят оштрафовать за публикацию фотографий своих внуков в Facebook
Всё из-за ссоры с матерью детей
Бабушку из Нидерландов хотят оштрафовать за публикацию фотографий своих внуков в Facebook. Она нарушила строгие правила Европейского союза по конфиденциальности в сети.
Женщина обязана удалить фото до конца недели или будет вынуждена выплачивать ежедневные штрафы. Вышеупомянутые требования GDPR (General Data Protection Regulation, или Общие правила защиты данных), как правило, не распространяются на обработку персональных данных в результате «личной деятельности». Однако в данном случае было зафиксировано обращение дочери женщины, матери детей. Она заявила, что размещение фотографий в соцсети может сделать их доступными широкой аудитории. А значит, имеет потенциальную угрозу для детей. Поэтому дочь попросила удалить снимки.
Суд уже обязал бабушку удалить фото или платить ежесуточно штраф в размере $54,50 до тех пор, пока снимки не исчезнут из соцсети.