Бабушку хотят оштрафовать за публикацию фотографий своих внуков в Facebook

Женщина обязана удалить фото до конца недели или будет вынуждена выплачивать ежедневные штрафы. Вышеупомянутые требования GDPR (General Data Protection Regulation, или Общие правила защиты данных), как правило, не распространяются на обработку персональных данных в результате «личной деятельности». Однако в данном случае было зафиксировано обращение дочери женщины, матери детей. Она заявила, что размещение фотографий в соцсети может сделать их доступными широкой аудитории. А значит, имеет потенциальную угрозу для детей. Поэтому дочь попросила удалить снимки.

Суд уже обязал бабушку удалить фото или платить ежесуточно штраф в размере $54,50 до тех пор, пока снимки не исчезнут из соцсети.