Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2025, 09:00
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BAE получит от NASA 230,6 млн долларов на создание космического прогноза погоды

Новый контракт
BAE Systems получила от NASA контракт стоимостью 230,6 млн долларов на создание космических аппаратов серии Lagrange 1 для проекта мониторинга космической погоды, возглавляемого Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
BAE получит от NASA 230,6 млн долларов на создание космического прогноза погоды

© Ferra.ru

В рамках контракта BAE разработает космический аппарат, интегрирует приборы и будет поддерживать операции миссии. Работы будут проводиться в Боулдере, штат Колорадо, и продлятся до января 2034 года. Запуск спутников запланирован на 2029 и 2032 годы.

Спутники серии Lagrange 1 помогут ученым следить за солнечной активностью и предсказывать события космической погоды, которые могут повлиять на электросети, авиасообщение, связь и навигацию на Земле. Новые спутники являются частью программы NOAA Space Weather Next и обеспечат непрерывный мониторинг Солнца.