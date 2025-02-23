BAE получит от NASA 230,6 млн долларов на создание космического прогноза погоды

В рамках контракта BAE разработает космический аппарат, интегрирует приборы и будет поддерживать операции миссии. Работы будут проводиться в Боулдере, штат Колорадо, и продлятся до января 2034 года. Запуск спутников запланирован на 2029 и 2032 годы.

Спутники серии Lagrange 1 помогут ученым следить за солнечной активностью и предсказывать события космической погоды, которые могут повлиять на электросети, авиасообщение, связь и навигацию на Земле. Новые спутники являются частью программы NOAA Space Weather Next и обеспечат непрерывный мониторинг Солнца.