BAE получит от NASA 230,6 млн долларов на создание космического прогноза погоды

Опубликовано 23 февраля 2025, 09:001 мин.
BAE получит от NASA 230,6 млн долларов на создание космического прогноза погодыНовый контракт
BAE Systems получила от NASA контракт стоимостью 230,6 млн долларов на создание космических аппаратов серии Lagrange 1 для проекта мониторинга космической погоды, возглавляемого Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
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В рамках контракта BAE разработает космический аппарат, интегрирует приборы и будет поддерживать операции миссии. Работы будут проводиться в Боулдере, штат Колорадо, и продлятся до января 2034 года. Запуск спутников запланирован на 2029 и 2032 годы.
Спутники серии Lagrange 1 помогут ученым следить за солнечной активностью и предсказывать события космической погоды, которые могут повлиять на электросети, авиасообщение, связь и навигацию на Земле. Новые спутники являются частью программы NOAA Space Weather Next и обеспечат непрерывный мониторинг Солнца.