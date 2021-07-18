Байден и Facebook «поругались» из-за дезинформации по COVID

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Байден и Facebook «поругались» из-за дезинформации по COVIDПрезидент США считает, что американцы не вакцинируются из-за фейков в соцсетях
На днях президент США Джо Байден заявил, что социальные сети убивают людей, распространяя дезинформацию о COVID-19. Компания Facebook нашла, что на это ответить.
Соцсеть заявила, что факты очень отличаются от того, что говорит администрация президента.
«В то время, когда в Америке растет число случаев COVID-19, администрация Байдена решила обвинить в этом несколько американских социальных сетей. Хотя социальные сети играют важную роль в обществе, ясно, что нам нужны действия всего общества, чтобы положить конец этой пандемии», — сказали в Facebook.
По данным компании, 85% пользователей Facebook из США хотят или уже вакцинировались. «Президент Байден поставил перед собой цель вакцинировать 70% американцев к 4 июля. Facebook — не причина, по которой эта цель не была достигнута», — отметили представители соцсети.