Байден и Facebook «поругались» из-за дезинформации по COVID

Соцсеть заявила, что факты очень отличаются от того, что говорит администрация президента.

«В то время, когда в Америке растет число случаев COVID-19, администрация Байдена решила обвинить в этом несколько американских социальных сетей. Хотя социальные сети играют важную роль в обществе, ясно, что нам нужны действия всего общества, чтобы положить конец этой пандемии», — сказали в Facebook.

По данным компании, 85% пользователей Facebook из США хотят или уже вакцинировались. «Президент Байден поставил перед собой цель вакцинировать 70% американцев к 4 июля. Facebook — не причина, по которой эта цель не была достигнута», — отметили представители соцсети.