Байден одобрил новые санкции США против Huawei и других китайских компаний

Как пишет Reuters, в последние дни Трампа вышло новое правило, нацеленное на решение вопросов, связанных с цепочкой поставок технологических компаний. Оно должно было вступить в силу по истечении 60-дневного периода представления публичных замечаний.

В Министерстве торговли США заявили, что будут принимать публичные комментарии по поводу правила до 22 марта, когда оно вступит в силу. В заявлении отметили, что этот вопрос имеет важное значение для национальной и экономической страны.

Данное временное правило даёт властям США почти неограниченное право вмешиваться в любые сделки между американскими компаниями и их иностранными партнёрами.