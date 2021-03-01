Наука и технологии
Сегодня в 16:20
Байден одобрил новые санкции США против Huawei и других китайских компаний
Новое правило вступит в силу 22 марта
СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена намерена одобрить вступление в силу закона эпохи Трампа против Huawei и других китайских технологических компаний. И это несмотря на возражения со стороны американского бизнеса.
Как пишет Reuters, в последние дни Трампа вышло новое правило, нацеленное на решение вопросов, связанных с цепочкой поставок технологических компаний. Оно должно было вступить в силу по истечении 60-дневного периода представления публичных замечаний.
В Министерстве торговли США заявили, что будут принимать публичные комментарии по поводу правила до 22 марта, когда оно вступит в силу. В заявлении отметили, что этот вопрос имеет важное значение для национальной и экономической страны.
Данное временное правило даёт властям США почти неограниченное право вмешиваться в любые сделки между американскими компаниями и их иностранными партнёрами.