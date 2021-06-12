Байден проведёт «жёсткие переговоры» с Путиным по поводу хакерских атак

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Байден проведёт «жёсткие переговоры» с Путиным по поводу хакерских атакХочет пригрозить России
СМИ сообщили, что президент США Джо Байден в ходе предстоящей встречи с лидером РФ Владимиром Путиным собирается обсудить хакерские атаки. Он напомнит, что у США есть собственные силы, которые отвечают за кибербезопасность, и они могут нацелиться на заграничные активы Кремля.
Как отмечают СМИ, Джо Байден хочет занять на встрече с Владимиром Путиным более жёсткую позицию из-за серии недавних кибератак. Президент США намерен указать России, что у американцев есть собственные наступательные кибервозможности. Кроме того, Байден может усилить угрозы, выступая от имени союзников США.
Также по словам источника, президент США хочет обсудить с Путиным стратегическую стабильность, которая была нарушена при Дональде Трампе.
Напомним, недавно хакеры взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, а также атаковали крупнейшего в мире производителя мясных продуктов питания JBS.