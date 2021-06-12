Байден проведёт «жёсткие переговоры» с Путиным по поводу хакерских атак

Как отмечают СМИ, Джо Байден хочет занять на встрече с Владимиром Путиным более жёсткую позицию из-за серии недавних кибератак. Президент США намерен указать России, что у американцев есть собственные наступательные кибервозможности. Кроме того, Байден может усилить угрозы, выступая от имени союзников США.

Также по словам источника, президент США хочет обсудить с Путиным стратегическую стабильность, которая была нарушена при Дональде Трампе.

Напомним, недавно хакеры взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, а также атаковали крупнейшего в мире производителя мясных продуктов питания JBS.