Наука и технологии
Сегодня в 17:07
Байден расширил санкции против HuaweiТеперь американцы не могут инвестировать в компанию
Ещё в мае 2019 года министерство торговли США запретило Huawei использовать американские технологии. Теперь список запретов для китайцев расширили — Джо Байден подписал новый указ.
Президент США запретил Вашингтону инвестировать в 59 китайских компаний. Эти компании, как считает Белый дом, подрывают безопасность США.
В новый «чёрный» список попали производитель смартфонов и другой электроники Huawei Technologies Co., производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационная компания China Mobile Communications Group Co. и др.
Из-за указа ни один житель США больше не сможет участвовать в продаже или покупке продаваемых на бирже ценных бумаг соответствующих компаний.