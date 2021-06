Президент США запретил Вашингтону инвестировать в 59 китайских компаний. Эти компании, как считает Белый дом, подрывают безопасность США.

В новый «чёрный» список попали производитель смартфонов и другой электроники Huawei Technologies Co., производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационная компания China Mobile Communications Group Co. и др.

Из-за указа ни один житель США больше не сможет участвовать в продаже или покупке продаваемых на бирже ценных бумаг соответствующих компаний.