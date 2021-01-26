Байден заменит государственный транспорт США на электромобили

Байден хочет заменить автомобили на сделанные в США электрокары. Этот пункт очень важен. Объявление Байдена стало частью указа «Made In America», по которому США должны перенаправить значительную часть государственных расходов на американский бизнес и американскую продукцию.

Пока неясно, когда именно начнётся переход администрации США на электромобили. Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Джо Байден часто говорил о переводе правительственного автопарка на электрокары. Американский президент считает, что эта инициатива создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности.