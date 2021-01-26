Наука и технологии
Сегодня 15:00
Байден заменит государственный транспорт США на электромобили
Автопарк включает в себя около 645 тысяч автомобилей
Новый американский президент Джо Байден заявил, что автопарк властей США будет переведён на электрокары. Сейчас автопарк включает в себя около 645 тысяч транспортных средств.
Байден хочет заменить автомобили на сделанные в США электрокары. Этот пункт очень важен. Объявление Байдена стало частью указа «Made In America», по которому США должны перенаправить значительную часть государственных расходов на американский бизнес и американскую продукцию.
Пока неясно, когда именно начнётся переход администрации США на электромобили. Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Джо Байден часто говорил о переводе правительственного автопарка на электрокары. Американский президент считает, что эта инициатива создаст миллионы рабочих мест в автомобильной промышленности.