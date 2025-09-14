Баканов рассказал об «очень светлом» будущем у российской космонавтики

По словам Баканова, в новом центре будут расположены центры управления орбитальной группировкой России — спутниками связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Также в НКЦ разместятся лаборатории для разработки новой космической техники, включая проекты с применением технологий искусственного интеллекта.

В комплексе планируется объединить около 35 предприятий российской ракетно-космической отрасли, что позволит улучшить координацию, ускорить разработку новых технологий и укрепить позиции России в космической сфере.