Баканов рассказал об «очень светлом» будущем у российской космонавтики

Опубликовано 14 сентября 2025, 19:251 мин.
Баканов рассказал об «очень светлом» будущем у российской космонавтикиВсё впереди
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что у российской космонавтики есть «очень светлые» перспективы. Об этом он сообщил на открытии Национального космического центра (НКЦ), которое состоялось 13 сентября. Общая площадь комплекса составляет 276 тыс. кв. м, и он создавался совместно правительством Москвы и Роскосмосом.
По словам Баканова, в новом центре будут расположены центры управления орбитальной группировкой России — спутниками связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. Также в НКЦ разместятся лаборатории для разработки новой космической техники, включая проекты с применением технологий искусственного интеллекта.
В комплексе планируется объединить около 35 предприятий российской ракетно-космической отрасли, что позволит улучшить координацию, ускорить разработку новых технологий и укрепить позиции России в космической сфере.