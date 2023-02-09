Бактериальное оружие может лечит людей

Исследование также проливает свет на то, как работает этот общий древний механизм - кластер ферментов, известных как убиквитинтрансферазы. "Это исследование показывает, что мы не так уж сильно отличаемся от бактерий", - сказал старший автор Аарон Уайтли.

Для проведения работы ученые изучали белок под названием cGAS, который, как было показано ранее, присутствует как у людей, так и в более простой форме у бактерий. У бактерий и у людей cGAS имеет решающее значение для создания последующей защиты, когда клетка чувствует вирусного захватчика. Но что регулирует этот процесс у бактерий, ранее было неизвестно.

Используя современные методы анализа, команда Уайтли внимательно изучила структуру эволюционного предшественника cGAS у бактерий и обнаружила дополнительные белки, которые бактерии используют, чтобы помочь cGAS защитить клетку от вирусной атаки.

В частности, они обнаружили, что бактерии модифицируют свой cGAS с помощью упрощенной "универсальной версии" убиквитинтрансферазы - сложного набора ферментов, которые в организме человека контролируют иммунную сигнализацию и не только. Поскольку бактерии легче поддаются генетическим манипуляциям и изучению, чем человеческие клетки, это открытие отодвигает границы возможных исследований.