Бактерии-киборги помогут бороться с раком

Во-первых, к каждой бактерии прикрепили несколько нанолипосом. Во внешнем круге у них материал, который плавится при освещении ближним инфракрасным светом. Ближе к середине инкапсулированы молекулы водорастворимых химиотерапевтических препаратов.

Во-вторых, к кишечным палочкам прикрепили магнитные наночастицы. Они позволяют контролировать плавание бактерий.

«Представьте, что мы бы ввели таких микророботов на основе бактерий в тело больного раком. С помощью магнита мы могли бы точно направить частицы к опухоли», — пояснили учёные.