Бактерии-киборги помогут бороться с раком

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Бактерии-киборги помогут бороться с ракомОтличная задумка
Группа учёных объединила робототехнику с биологией, оснастив бактерии кишечной палочки искусственными компонентами для создания микророботов. Они могут помочь бороться с раком.
Во-первых, к каждой бактерии прикрепили несколько нанолипосом. Во внешнем круге у них материал, который плавится при освещении ближним инфракрасным светом. Ближе к середине инкапсулированы молекулы водорастворимых химиотерапевтических препаратов.
Во-вторых, к кишечным палочкам прикрепили магнитные наночастицы. Они позволяют контролировать плавание бактерий.
«Представьте, что мы бы ввели таких микророботов на основе бактерий в тело больного раком. С помощью магнита мы могли бы точно направить частицы к опухоли», — пояснили учёные.