Бактерии кишечника червей нашли применение в борьбе с пластиковыми отходами

Черви Zophobas atratus, также известные как суперчерви, являются популярным лакомством для домашних рептилий. Но помимо содержания белка, их настоящая «сила» заключается в их кишечных бактериях. Данное исследование было направлено на использование этой силы путем создания искусственного «суперкишечника», который имитирует способность червя разлагать пластик.

Хотя отдельные черви могут потреблять лишь небольшое количество пластика, увеличить их аппетит не представляется возможным. Исследователи «обошли червей стороной», извлекая их микробиом из кишечника и воспроизводя его в лабораторных условиях. Этот «супер-кишечник» можно выращивать в масштабе, предлагая устойчивый и эффективный способ борьбы с пластиковыми отходами.

Три группы червей в течение месяца кормили различными видами пластика, в то время как контрольная группа питалась овсянкой. Затем их кишечные бактерии были извлечены и подвергнуты воздействию соответствующих пластиков в лаборатории. Примечательно, что «суперкишки» продемонстрировали повышенную способность разлагать пластик по сравнению с контрольной группой, что доказывает их эффективность.