Бактерии начали приобретать устойчивость к лекарствам ещё до поселения в человеке

Речь идёт о гемофильной палочке, известной как возбудитель пневмонии, менингита и других заболеваний. У этой палочки биологи из Университета Осаки обнаружили белок-транспортёр на поверхности, который способен выкачивать из клетки бактерии антибиотики. И всё бы ничего, только такой механизм защиты возник ещё у предка бактерии, который не мог выживать в организме человека.

Выяснили они это так: белковый транспортёр оказался похож на другой, принадлежащий кишечной палочке Escherichia coli. Однако «насос» у неё эволюционно моложе, чем у гемофильной палочки. Более того, белок последней не смог противостоять солям желчных кислот, то есть бактерия не способна выживать в кишечнике.

Из всего этого учёные сделали вывод, что лекарственная устойчивость появилась у гемофильной палочки ещё до того, как она поселилась в нашем организме, а использование антибиотиков ускорило распространение полезной для бактерии способности. На вопрос, зачем же такой механизм защиты понадобился палочке в древние времена, исследователи не смогли ответить. Возможно, он помогал бактерии в чём-то другом.

С полной статьёй учёных можно ознакомиться тут.