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Бактерии оказались способны самостоятельно выстраиваться в сложные структуры

Так они, похоже, реагируют на стресс
Согласно новому исследованию, колонии бактерий могут самостоятельно образовывать сложные кольцевые узоры. Учёные отметили, что они имеют «интригующее сходство» с развивающимися эмбрионами.
Бактерии оказались способны самостоятельно выстраиваться в сложные структуры

Известно, что бактериальные клетки объединяются в скопления, чтобы сформировать плотно упакованные колонии, называемые биоплёнками. Но их не следует путать со слизистыми скоплениями клеток — они могут образовывать сложные узоры, как выяснили учёные.

Исследователи наблюдали, как бактериальные биоплёнки, выращенные в лаборатории, образуют кольцеобразные структуры. Такой механизм считался исключительным для позвоночных и растений. Это похоже на годичные кольца у деревьев или сегментацию, которая появляется у эмбрионов.

Бактерии оказались способны самостоятельно выстраиваться в сложные структуры

Исследователи считают, что этот кольцевидный узор создаётся в ответ на экстремальный стресс, когда не хватает питательных веществ.

Источник: Science Alert
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