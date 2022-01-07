Бактерии оказались способны самостоятельно выстраиваться в сложные структуры

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Бактерии оказались способны самостоятельно выстраиваться в сложные структурыТак они, похоже, реагируют на стресс
Согласно новому исследованию, колонии бактерий могут самостоятельно образовывать сложные кольцевые узоры. Учёные отметили, что они имеют «интригующее сходство» с развивающимися эмбрионами.
Известно, что бактериальные клетки объединяются в скопления, чтобы сформировать плотно упакованные колонии, называемые биоплёнками. Но их не следует путать со слизистыми скоплениями клеток — они могут образовывать сложные узоры, как выяснили учёные.
Исследователи наблюдали, как бактериальные биоплёнки, выращенные в лаборатории, образуют кольцеобразные структуры. Такой механизм считался исключительным для позвоночных и растений. Это похоже на годичные кольца у деревьев или сегментацию, которая появляется у эмбрионов.
Исследователи считают, что этот кольцевидный узор создаётся в ответ на экстремальный стресс, когда не хватает питательных веществ.
Источник: Science Alert