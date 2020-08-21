Бактерии оказались способны умирать за сородичей

Кратко об открытии пишет издание Indicator. Исследователи изучали бактериальные сообщества, которые возникают, когда представители одного вида объединяются в скопление. Ранее учёные уже замечали, что такие сообщества устойчивее к антибиотикам.

Исследователи также видели, что при перемещении бактерий в область, обработанную антибиотиками, умирает примерно четверть от их популяции. Как оказалось, эти микробы жертвовали собой. После смерти они высвобождали белок, который связывался с поверхностью выживших сородичей. Благодаря этому те могли лучше защититься от антибиотика.

Более того, часть бактерий в сообществе является более восприимчивой к препаратам. Для того, чтобы стать «пушечным мясом» и обеспечить выживание всей группе.