Наука и технологии
Вчера 20:49
Бактерии оказались способны умирать за сородичей
Самопожертвование во имя общего блага
Учёные из Техасского университета в Остине обнаружили, что некоторые бактерии способны умирать за сородичей. Так они защищают их от антибиотиков.
Кратко об открытии пишет издание Indicator. Исследователи изучали бактериальные сообщества, которые возникают, когда представители одного вида объединяются в скопление. Ранее учёные уже замечали, что такие сообщества устойчивее к антибиотикам.
Исследователи также видели, что при перемещении бактерий в область, обработанную антибиотиками, умирает примерно четверть от их популяции. Как оказалось, эти микробы жертвовали собой. После смерти они высвобождали белок, который связывался с поверхностью выживших сородичей. Благодаря этому те могли лучше защититься от антибиотика.
Более того, часть бактерий в сообществе является более восприимчивой к препаратам. Для того, чтобы стать «пушечным мясом» и обеспечить выживание всей группе.