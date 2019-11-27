Наука и технологии
Сегодня 18:49
Бактерии превратили в «живую» краску для ткани
Это профинансировала компания H&M
Стартап из Великобритании Colorifix разработал технологию окрашивания тканей с помощью бактерий. В компанию инвестировал крупный производитель одежды H&M.
Специалисты Colorifix собрали гены, регулирующие у живых организмов окрас различными цветами. Эти гены они добавили в бактериальную клетку. Чтобы окрасить ткань, её нужно опустить в раствор с микроорганизмами. Те выпускают краситель, но затем погибают из-за высокой температуры.
Зачем это всё? Чтобы исключить использование опасных химических веществ. Кроме того, при таком методе тратится на 90% меньше воды, чем при обычном окрашивании.
Colorifix уже готовится начать испытания на производстве в партнёрстве с H&M и производителями текстиля Forster Rohner и Arvind. Продажи красителя запланированы на 2020 год.