Бактерии устраивают "оргии" в вашем кишечнике для обмена витаминами

Группа исследователей из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне и Калифорнийского университета в Риверсайде выяснила, насколько далеко заходят эти бактериальные столкновения, обнаружив обмен, выходящий за рамки того, что мы знали ранее.

Бактерии, конечно, не имеют половых органов, но технически "секс" в биологии относится к любому процессу обмена генетическим материалом.

Образуя "временный союз" с другой бактерией в нашем кишечнике, микроб может передавать свои гены другой бактерии - не обязательно даже того же вида.

Открытие бактериального секса было сделано более 70 лет назад, когда ученые поняли, что с помощью горизонтального переноса генов микробы обмениваются генами устойчивости к определенным антибиотикам, тем самым распространяя устойчивость к антибиотикам. Совсем недавно стало ясно, что бактериальный секс происходит не только тогда, когда микробы подвергаются атаке. Он происходит постоянно, и, возможно, это часть того, что поддерживает наш микробиом в хорошем состоянии.

Новое исследование позволило установить, какими генами бактерии обмениваются при этом.

Когда два кишечных микроба были помещены на блюдо в лаборатории, исследователи заметили, что бактерия, которая не могла синтезировать транспортные системы B12, соединилась с бактерией, которая могла. Как только половой пилус преодолевал расстояние между ними, "принимающая" бактерия могла распаковать свой драгоценный груз.