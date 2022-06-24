Наука и технологии
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Бактерии вырабатывали электричество в течение нескольких недель

Для этого их сложили в три слоя
Разнообразие источников энергии является ключевой частью снижения зависимости от ископаемого топлива. Так, инженеры из Бингемтонского университета разработали биобатарею, содержащую три слоя различных видов бактерий, которые вместе принимают солнечный свет и производят электричество.
Бактерии вырабатывали электричество в течение нескольких недель

Эта новейшая биобатарея является частью длинного ряда проектов профессора Бингемтона Сеохуна Чоя, который уже много лет экспериментирует с батареями на основе бактерий. Бактерии, обычно используемые для этих устройств, вырабатывают электричество в качестве побочного продукта своего дыхания, питаясь питательными веществами в окружающей среде, или даже слюной или потом. Однако один из недостатков, с которым они сталкиваются, - это долговечность, поэтому в новом исследовании Чой поставил перед собой задачу создать более долговечные биобатареи, объединив несколько видов бактерий, которые поддерживают друг друга.

Команда уложила камеры, содержащие различные бактерии, в три слоя. В верхнем слое располагались фотосинтезирующие бактерии, которые получали энергию от солнечного света, производя органические молекулы, которыми питались бактерии в нижних слоях. Бактерии в нижнем слое вырабатывали электричество, питаясь этими питательными веществами, при помощи некоторых химических веществ, производимых бактериями в среднем слое.

Команда протестировала версии этих биобатарей площадью 3 см² и обнаружила, что они могут вырабатывать электричество в течение нескольких недель.

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