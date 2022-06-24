Бактерии вырабатывали электричество в течение нескольких недель

Эта новейшая биобатарея является частью длинного ряда проектов профессора Бингемтона Сеохуна Чоя, который уже много лет экспериментирует с батареями на основе бактерий. Бактерии, обычно используемые для этих устройств, вырабатывают электричество в качестве побочного продукта своего дыхания, питаясь питательными веществами в окружающей среде, или даже слюной или потом. Однако один из недостатков, с которым они сталкиваются, - это долговечность, поэтому в новом исследовании Чой поставил перед собой задачу создать более долговечные биобатареи, объединив несколько видов бактерий, которые поддерживают друг друга.

Команда уложила камеры, содержащие различные бактерии, в три слоя. В верхнем слое располагались фотосинтезирующие бактерии, которые получали энергию от солнечного света, производя органические молекулы, которыми питались бактерии в нижних слоях. Бактерии в нижнем слое вырабатывали электричество, питаясь этими питательными веществами, при помощи некоторых химических веществ, производимых бактериями в среднем слое.

Команда протестировала версии этих биобатарей площадью 3 см² и обнаружила, что они могут вырабатывать электричество в течение нескольких недель.