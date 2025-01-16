Баллистические ракеты США будет охранять уже шестой «Серый Волк»

Приписанный к 341-му ракетному крылу, «Серый волк» будет обеспечивать безопасность МБР Minuteman III. Вертолеты MH-139A, созданные на базе Leonardo AW139, являются частью контракта Boeing стоимостью 2,4 миллиарда долларов, подписанного в 2018 году. Эти вертолеты должны заменить устаревший парк UH-1N Huey, который находится на вооружении с 1970-х годов.

По сравнению со своим предшественником «Серый волк» обладает более высокой скоростью, дальностью полета и грузоподъемностью, обеспечивая лучшую защиту и оперативные возможности для ракетных площадок, пишет СМИ.