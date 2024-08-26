«Бананагеддон» предотвращен: появилась надежда на борьбу с грибком

Сорт Кавендиш, который занял доминирующее место благодаря своей устойчивости к более раннему штамму грибка, теперь оказался уязвим для новой вспышки. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте добились значительных успехов в изучении генома Foc TR4, определив производство оксида азота как ключевой фактор вирулентности гриба. Грибок использует этот газ, чтобы подавлять иммунную систему банановых растений, что делает инфекцию трудно контролируемой.

В ходе исследования ученые обнаружили, что удаление двух специфических генов, отвечающих за выработку оксида азота, значительно снижает способность грибка заражать бананы сорта Кавендиш. Это открытие может привести к появлению инновационных подходов к управлению и, возможно, смягчению распространения болезни. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по генной инженерии бананов Кавендиш с повышенной устойчивостью к грибку.