Наука и технологии
Опубликовано 26 августа 2024, 13:30
1 мин.

«Бананагеддон» предотвращен: появилась надежда на борьбу с грибком

Бананы останутся с нами
Банану Кавендиш, который в настоящее время является доминирующим сортом, угрожает грибок, известный как Foc TR4. Этот патоген известен своей устойчивостью и разрушительным воздействием. В то время как мир готовится к потенциальному «бананагеддону», последние исследования дают намеки на положительное будущее нашего любимого фрукта.
«Бананагеддон» предотвращен: появилась надежда на борьбу с грибком
© Ferra

Сорт Кавендиш, который занял доминирующее место благодаря своей устойчивости к более раннему штамму грибка, теперь оказался уязвим для новой вспышки. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте добились значительных успехов в изучении генома Foc TR4, определив производство оксида азота как ключевой фактор вирулентности гриба. Грибок использует этот газ, чтобы подавлять иммунную систему банановых растений, что делает инфекцию трудно контролируемой.

В ходе исследования ученые обнаружили, что удаление двух специфических генов, отвечающих за выработку оксида азота, значительно снижает способность грибка заражать бананы сорта Кавендиш. Это открытие может привести к появлению инновационных подходов к управлению и, возможно, смягчению распространения болезни. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по генной инженерии бананов Кавендиш с повышенной устойчивостью к грибку.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#еда
,
#фрукты
,
#анализ