Бананы действительно радиоактивны. Стоит ли этого бояться

Радиацией называют ионизирующее излучение, то есть потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество. Каждый день мы подвергаемся воздействию такого излучения из различных естественных и искусственных источников.

Бананы являются типичным примером естественного источника радиации. Они содержат большое количество калия, который радиоактивен. Но нет необходимости отказываться от бананового смузи — количество радиации тут чрезвычайно мало, и намного меньше естественного «радиационного фона», которому мы подвергаемся каждый день.

Да, радиация не всегда опасна — это зависит от её типа, силы и продолжительности её воздействия. Как правило, чем выше уровень энергии излучения, тем больше вероятность причинения вреда.