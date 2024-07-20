Бангладеш отключил почти весь Интернет на фоне студенческих протестов

Беспорядки вызваны системой квот, в соответствии с которой треть государственных должностей отводится родственникам ветеранов войны за независимость Бангладеш против Пакистана 1971 года.

В четверг тысячи протестующих ворвались в здание государственной телерадиокомпании BTV в Дакке, разбили окна, подожгли офисы и заперли внутри множество людей. В результате столкновений с полицией в тот день погибли 17 человек, сообщает Al Jazeera. В ответ власти закрыли доступ к интернету и телефонам по всей стране.

NetBlocks, международная организация по мониторингу интернета, подтвердила, что Бангладеш переживает "почти полное отключение интернета на национальном уровне".