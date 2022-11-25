Наука и технологии
20:10, 25 ноября 2022
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Банк «Точка» выпустил кольцо для бесконтактной оплаты

Оно работает на «МИРе»

Банк «Точка» выпустил NFC-кольцо для оплаты покупок. Оно привязано к счёту.

Банк «Точка» выпустил кольцо для бесконтактной оплаты

Фото: Точка

Кольцо доступно только для клиентов «Точки». Им можно расплачиваться на всей территории России, везде, где принимают карты «МИР». Можно оплачивать покупки в магазинах, транспорте и снимать наличные в бесконтактных банкоматах.

Банк «Точка» выпустил кольцо для бесконтактной оплаты

Точка

Вся история покупок с кольца будет отражаться в интернет-банке и приложении. Кроме того, можно подключиться к программе лояльности и получать до 7% годовых на остаток. Само кольцо сделано из прочной керамики. Банк утверждает, что оно не боится воды и царапин и его можно не снимать. Заряжать аксессуар не нужно.

Кольцо стоит 4600 рублей. Оформить заказ можно на сайте.

Источник фото:Точка
Источник:Точка
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#банк
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#NFC
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#бесконтактная оплата
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