Банк «Точка» выпустил кольцо для бесконтактной оплаты

Вся история покупок с кольца будет отражаться в интернет-банке и приложении. Кроме того, можно подключиться к программе лояльности и получать до 7% годовых на остаток. Само кольцо сделано из прочной керамики. Банк утверждает, что оно не боится воды и царапин и его можно не снимать. Заряжать аксессуар не нужно.

Кольцо стоит 4600 рублей. Оформить заказ можно на сайте.