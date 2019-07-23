Банки начали отговаривать россиян от сдачи сканов лица

Представители банков аргументировали своё скептическое отношение к технологии. Во-первых, финансовые организации на биометрии никак не зарабатывают, а только терпят расходы. Сканирование лица или запись голоса занимают в среднем один час, что замедляет работу банков. Кроме того, единая биометрическая система работает с ошибками. Иногда люди сдают биометрию по 15 раз.

Во-вторых, банки не хотят, чтобы клиенты покупали через них финансовые продукты и услуги других организаций.

Как подытоживает News.ru, банкам просто не нужна биометрия, и они не уверены в её безопасности. Собеседник рассказал изданию, что были случаи, когда мошенники подделывали голосовые слепки россиян.

По данным центробанка, в России сейчас собирают биометрию 146 банков из 470 действующих.