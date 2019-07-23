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Банки начали отговаривать россиян от сдачи сканов лица

Это не нужно ни самим банкам, ни их клиентам
Сотрудники крупных российских банков рассказали журналистам, что отговаривают клиентов от сдачи биометрических данных. Они считают это небезопасным и бессмысленным.

Представители банков аргументировали своё скептическое отношение к технологии. Во-первых, финансовые организации на биометрии никак не зарабатывают, а только терпят расходы. Сканирование лица или запись голоса занимают в среднем один час, что замедляет работу банков. Кроме того, единая биометрическая система работает с ошибками. Иногда люди сдают биометрию по 15 раз.

Во-вторых, банки не хотят, чтобы клиенты покупали через них финансовые продукты и услуги других организаций.

Как подытоживает News.ru, банкам просто не нужна биометрия, и они не уверены в её безопасности. Собеседник рассказал изданию, что были случаи, когда мошенники подделывали голосовые слепки россиян.

По данным центробанка, в России сейчас собирают биометрию 146 банков из 470 действующих.

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