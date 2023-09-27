Банки России запустили оплату по QR через СБП за границей

Банки России запустили оплату по QR через СБП за границейНе только в СНГ
Российские банки начали принимать платежи с помощью QR-кодов через систему быстрых платежей (FPS) за рубежом. В настоящее время этот способ оплаты доступен в ряде стран СНГ, Турции и Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, Лаосе и на Кубе, пишут «Известия».
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Пока только несколько российских банков ввели эту возможность, но ожидается, что их примеру последуют и другие банки, которые будут сотрудничать с местными банками для осуществления платежей с помощью QR-кодов.
Для клиентов этот процесс аналогичен платежам в России, когда пользователь сканирует QR-код и подтверждает транзакцию. Хотя в настоящее время платежи с использованием QR-кода за рубежом ограничены, расширение партнерства с иностранными банками, скорее всего, приведет к их более широкому распространению.
Конкретные банки не уточняются, чтобы не навлечь санкции. Эта разработка является альтернативой международным платежным системам, таким как Visa и Mastercard.