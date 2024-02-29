Банкоматы Тинькофф начали обменивать рубли на юани

Теперь клиенты могут конвертировать рубли в юани без ограничений, установленных ЦБ РФ.

Обменять рубли на юани можно в банкоматах Тинькофф, выдающих иностранные валюты. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Красноярске, Иркутске и Сочи. В будущем география будет расширена.

Преимущества обмена рублей на юани в "Тинькофф":