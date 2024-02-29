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Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 15:12
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Банкоматы Тинькофф начали обменивать рубли на юани

Как неожиданно и приятно…
Хорошая новость для тех, кто хочет купить юани! Тинькофф добавил китайскую валюту в список доступных для обмена в своих банкоматах.

Теперь клиенты могут конвертировать рубли в юани без ограничений, установленных ЦБ РФ.

Обменять рубли на юани можно в банкоматах Тинькофф, выдающих иностранные валюты. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Красноярске, Иркутске и Сочи. В будущем география будет расширена.

Преимущества обмена рублей на юани в "Тинькофф":

  • Без ограничений: на операции не распространяются лимиты ЦБ РФ.
  • Быстро и удобно: обмен можно совершить в любом банкомате Тинькофф, выдающем иностранные валюты.
  • Выгодно: курс конвертации устанавливается Тинькофф и является конкурентоспособным.
Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#Тинькофф банк