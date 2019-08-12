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Банковская карта Apple меняет цвет в зависимости от покупок

Будет зеленее, если владелец любит путешествовать
Совсем скоро в США состоится запуск банковской карты Apple Card. Как выяснилось, карта может визуализировать характер расходов владельца, меняя свой цвет.

Обзавестись Apple Card американцу довольно легко. Нужно просто открыть приложение Wallet на iPhone, выбрать там карту, ввести персональную информацию и согласиться с условиями использования.

Менять цвет карта будет, конечно, в приложении. В самом начале использования Apple Card будет абсолютно белой. Но как только будет сделана первая покупка по карте, она изменит свой цвет. Если пользователь будет часто оплачивать полёты на самолётах и отели, Apple Card обретёт больше зелёного в гамме. Если владелец предпочитает шоппинг, то карта будет более жёлтой. Все цвета привязаны к категориям, которые можно посмотреть в настройках приложения.

Фото: Business Insider

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Фото: Business Insider
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