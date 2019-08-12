Банковская карта Apple меняет цвет в зависимости от покупок

Обзавестись Apple Card американцу довольно легко. Нужно просто открыть приложение Wallet на iPhone, выбрать там карту, ввести персональную информацию и согласиться с условиями использования.

Менять цвет карта будет, конечно, в приложении. В самом начале использования Apple Card будет абсолютно белой. Но как только будет сделана первая покупка по карте, она изменит свой цвет. Если пользователь будет часто оплачивать полёты на самолётах и отели, Apple Card обретёт больше зелёного в гамме. Если владелец предпочитает шоппинг, то карта будет более жёлтой. Все цвета привязаны к категориям, которые можно посмотреть в настройках приложения.

Фото: Business Insider