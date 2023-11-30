Банковские карты Apple будут жить: «яблочники» решили обратиться к бразильской компании

15:00, 30 ноября 2023
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Банковские карты Apple будут жить: «яблочники» решили обратиться к бразильской компанииGoldman Sachs перестанет быть партнером
Apple Card может продолжить работу в сотрудничестве с бразильской компанией. Похоже, что Apple рассматривает бразильскую финтех-компанию Pismo в качестве замены Goldman Sachs в качестве эмитента легендарной Apple Card.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Недавнее объявление о вакансии на сайте Apple раскрыло планы сотрудничества с Pismo по созданию платформы платежных решений. Секретное объявление о вакансии намекало на будущий платежный продукт, основанный на передовой облачной банковской инфраструктуре Pismo.
Этот неожиданный поворот последовал за недавним расколом между Apple и Goldman Sachs, в результате чего судьба Apple Card оказалась под угрозой, однако компания такой «лакомый кусочек» вряд ли бросит на произвол судьбы.
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