Банковские карты Apple будут жить: «яблочники» решили обратиться к бразильской компании

Недавнее объявление о вакансии на сайте Apple раскрыло планы сотрудничества с Pismo по созданию платформы платежных решений. Секретное объявление о вакансии намекало на будущий платежный продукт, основанный на передовой облачной банковской инфраструктуре Pismo.

Этот неожиданный поворот последовал за недавним расколом между Apple и Goldman Sachs, в результате чего судьба Apple Card оказалась под угрозой, однако компания такой «лакомый кусочек» вряд ли бросит на произвол судьбы.