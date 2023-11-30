Наука и технологии
15:00, 30 ноября 2023
1 мин.

Банковские карты Apple будут жить: «яблочники» решили обратиться к бразильской компании

Goldman Sachs перестанет быть партнером

Apple Card может продолжить работу в сотрудничестве с бразильской компанией. Похоже, что Apple рассматривает бразильскую финтех-компанию Pismo в качестве замены Goldman Sachs в качестве эмитента легендарной Apple Card.

Банковские карты Apple будут жить: «яблочники» решили обратиться к бразильской компании

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Недавнее объявление о вакансии на сайте Apple раскрыло планы сотрудничества с Pismo по созданию платформы платежных решений. Секретное объявление о вакансии намекало на будущий платежный продукт, основанный на передовой облачной банковской инфраструктуре Pismo.

Этот неожиданный поворот последовал за недавним расколом между Apple и Goldman Sachs, в результате чего судьба Apple Card оказалась под угрозой, однако компания такой «лакомый кусочек» вряд ли бросит на произвол судьбы.

Новости партнеров
Новости партнеров