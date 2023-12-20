Банковские карты Apple ждет встряска: возможные изменения на фоне ухода Goldman Sachs

Банковские карты Apple ждет встряска: возможные изменения на фоне ухода Goldman SachsИ насколько они будут серьезны
Apple и Goldman Sachs, как стало известно ранее, расстаются в рамках партнерства по Apple Card, которое должно завершиться в течение следующих 12−15 месяцев. Пока Goldman Sachs ищет покупателя на свою долю, переговоры могут привести к изменению условий сделки. Текущие условия подчеркивают приверженность Apple к конфиденциальности данных пользователей, но потенциальные покупатели могут потребовать доступ к собственным данным кредитных карт.
Goldman Sachs будет вынужден снизить стоимость пакета акций, чтобы привлечь покупателей, что сделает выход из сделки сложным процессом. С другой стороны, Apple, возможно, придется пойти на уступки, чтобы заполучить нового партнера, или рассмотреть возможность управления отношениями с Apple Card собственными силами. Потенциальными преемниками являются Synchrony Financial, Citigroup и Capital One, а первоначальные переговоры с JPMorgan Chase сорвались из-за проблем с распределением прибыли.
Финансовое соглашение между Apple и Goldman Sachs показывает, что Goldman создавал резервы на потери по кредитам, в результате чего карты выдавались клиентам с более низким кредитным рейтингом.
Судьба Apple Card висит на волоске, поскольку технологический гигант переходит к новой главе в своем финансовом партнерстве.