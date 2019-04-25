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Банковские карты «Мир» заменят системой сканирования лица

Нужно будет посмотреть в камеру при оплате и подмигнуть
Национальная система платёжных карт (НСПК), являющаяся оператором карт «Мир», рассматривает возможность внедрения биометрических технологий для оплаты покупок. Это избавит от необходимости иметь при себе карту.

Система защиты будет двойной. Как сообщили РБК источники, при оплате будет использоваться биометрия лица и дополнительные идентификаторы. В качестве последних могут выступать мимика или голос. То есть, при покупке владельцу карты «Мир» нужно будет сначала посмотреть в камеру, а потом ещё и подмигнуть или что-то сказать.

Источники рассказали, что модель платежей с помощью биометрии лица «Мир» может официально представить уже летом. Однако реальная дата запуска проекта ещё не определена.

Интересно, что, по словам, экспертов примерно 1–2% населения не могут быть идентифицированы по тому или иному биометрическому признаку. Именно по этой причине разрабатывается многофакторная система идентификации.

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