Банковские карты «Мир» заменят системой сканирования лица

Система защиты будет двойной. Как сообщили РБК источники, при оплате будет использоваться биометрия лица и дополнительные идентификаторы. В качестве последних могут выступать мимика или голос. То есть, при покупке владельцу карты «Мир» нужно будет сначала посмотреть в камеру, а потом ещё и подмигнуть или что-то сказать.

Источники рассказали, что модель платежей с помощью биометрии лица «Мир» может официально представить уже летом. Однако реальная дата запуска проекта ещё не определена.

Интересно, что, по словам, экспертов примерно 1–2% населения не могут быть идентифицированы по тому или иному биометрическому признаку. Именно по этой причине разрабатывается многофакторная система идентификации.