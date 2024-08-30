Банковские счета Starlink заморозили в Бразилии

В центре спора — требования Мораеса заблокировать определенные аккаунты на X, которым компания сопротивляется, называя эти распоряжения цензурой. X прекратила свою деятельность в Бразилии. В ответ на это Мораес, похоже, нацелился на принадлежащую Маску Starlink, чтобы принудить его к выполнению требований. Starlink осудила эти действия как неконституционные и вынесенные без соблюдения процессуальных норм.

Компания заявила, что будет оспаривать это решение в судебном порядке, утверждая, что не должна нести ответственность за штрафы, наложенные на X. Соцсеть в свою очередь пообещала вскоре опубликовать требования судьи и соответствующие судебные документы, позиционируя это противостояние как «критический поединок за принципы свободы слова и судебного произвола в Бразилии».